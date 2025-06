Serie C: Quattro club a rischio esclusione, Lucchese già fuori

Sono scaduti ieri a mezzanotte i termini per la iscrizione al prossimo campionato di serie "C". Sono almeno quattro le società che rischiano di dover dare l’addio al calcio professionistico. Oltre alla Lucchese, che è sicuramente fuori, in bilico ci sarebbero Triestina, Spal e Brescia. E’ probabile che la prossima settimana si conoscano le decisioni della Federazione. Tutti e quattro i club puntano, comunque, a ripartire almeno dalla serie "D", attraverso "gemellaggi" o fusioni con società vicine, come è già accaduto in passato.

Dopo le decisioni della "Covisoc" scatteranno le riammissioni che non costano nulla per chi intende mantenere la categoria. Il Sestri Levante ha già detto che non parteciperà alla riammissione, ma che ripartirà dalla serie "D". C’è, invece, il Milan Futuro di Oddo che spera di essere ripescato in Lega "Pro".

Si prospetta, insomma, una nuova estate "calda" per il presidente Marani, perché, questa volta, c’è davvero il rischio che la serie "C" non sia più a 60 squadre.

E. P.