Serie C: Ravenna guida la graduatoria per il ripescaggio, domande entro il 18 luglio

La Robur non si è qualificata ai playoff e ha perso la possibilità di essere inserita nella graduatoria per l’eventuale ripescaggio in C. Con la fine degli spareggi in serie D adesso però iniziano a delinearsi le griglie per chi aspira al salto in categoria o chi tra le retrocesse dalla terza serie spera di restare nei professionisti.

Senza certezze di posti liberi dal piano di sopra e con l’alternanza con eventuali Under23 di A (l’Inter dovrebbe fare domanda) e retrocesse, restano certi i quozienti delle seconde classificate al termine della regular season per la graduatoria di ripescabili: il Ravenna, che ha anche vinto la Coppa Italia, guida la classifica con un quoziente di 2,67 seguita da Reggina (2,40), Nocerina (2,05), Novaromentin (1,97), Treviso (1,94), Gelbison (1,88), Palazzolo (1,84), Fulgens Foligno (1,76) e L’Aquila (1,76).

Le società interessate dovranno presentare la domanda di ripescaggio entro il 18 luglio, dimostrando il possesso dei requisiti previsti, della documentazione relativa e di un assegno circolare da 300mila euro, oltre alla fideiussione di 350mila euro e un’ulteriore garanzia di 300mila euro. Le iscrizioni alla serie C (decisive saranno le eventuali defezioni) scadono invece il prossimo 6 giugno.