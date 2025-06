Serie c. Ravenna verso il ripescaggio. Le novità del girone

Continuano le sorprese in serie C in merito alla composizione degli organici della prossima stagione. Mentre continuano i dialoghi tra il patron della Feralpi Salò e l’amministrazione comunale di Brescia per lo spostamento della squadra dalle rive del lago di Garda al capoluogo lombardo con il cambio di denominazione in "Leonessa Brescia", infatti, il presidente del Brescia retrocesso dalla B a seguito della penalizzazione comminata a campionato concluso sembrerebbe aver iscritto la squadra in C depositando una domanda chiaramente incompleta e inaccoglibile.

Uno scenario che, se confermato, comporterebbe il ripescaggio del Ravenna come squadra di serie D invece che la riammissione del Caldiero Terme come retrocessa. Cellino, insomma, potrebbe aver fornito un assist prezioso alla società romagnola, aspetto che interessa indirettamente anche l’Arezzo, visto che la squadra giallorossa verrebbe inserita nel girone degli amaranto.

Così fosse, rimarrebbe nel girone nord una delle compagini indiziate a scivolare nel girone B, come una delle piemontesi Pro Vercelli o Novara. Il girone B sarà poi completato a seconda dell’ultima retrocessa dai playout di B: se a scendere fosse la Sampdoria, finirebbe con l’Arezzo, altrimenti rimarrebbe probabilmente nel girone centrale il Campobasso. Domani sera il responso al termine della gara di ritorno dei playout.