Serie C, richieste in A per il gioiellino del Rimini. Napoli e Bologna sulle tracce di Jallow

Gli occhi delle big del calcio italiano sul talento gambiano del Rimini: Sulayman Jallow è nel mirino di Bologna, Fiorentina e Napoli, intenzionate a strappare l’attaccante ai romagnoli per inserirlo in Primavera, credendo che il ragazzo abbia il potenziale per arrivare in futuro in prima squadra. Aspettando di capire come terminerà la partita Immobile (35), il Bologna intanto prova ad anticipare la concorrenza intenzionato a lavorare per garantirsi l’attaccante del futuro. La conferma arriva dall’agente di Jallow. "Ci sono Bologna, Napoli e Fiorentina su Jallow", ha riferito ieri telefonicamente Luigi Sorrentino. Sulayman Jallow (18), classe 2007, chiuso l’ultima stagione superando la doppia cifra in Primavera e confezionando 3 presenze in serie C ancora minorenne. È considerato un talento di prospettiva e il Bologna lavora sotto traccia a questo profilo già da circa un mese. Sorrentino è pure l’agente di Musa Barrow e i rapporti tra lui e il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori sono di lunga data: i due chiusero prima l’arrivo di Barrow a Bergamo nel 2016 e poi la cessione di quest’ultimo a Bologna nel gennaio del 2020. Non il passaggio di Barrow agli arabi dell’ Al-Taawoun nel 2023, dato che all’epoca l’ex attaccante rossoblù era passato sotto la gestione di Pastorello. "La prossima settimana sarà chiave per capire il futuro di Jallow", ha spiegato poi Sorrentino, lasciando intendere che l’ora delle decisioni è vicina.

Il Napoli ancora non ha parlato con l’agente, ma cerca l’accordo con il Rimini, Fiorentina e Bologna al momento sono un passo avanti, avendo già iniziato a intavolare qualche discussione pure con l’enourage del ragazzo. La prossima settimana dirà chi taglierà prima il traguardo per Jallow, tra Napoli, Bologna e Fiorentina.

Marcello Giordano