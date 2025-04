Serie C: Rinviata la partita Rimini-Pontedera per la morte di Papa Francesco

Si sono rimessi in pullman subito dopo pranzo per fare rientro alla base nel primo pomeriggio. Quando sarebbero dovuti essere in campo per i novanta minuti della penultima di campionato in casa del Pontedera. Match, quelli del girone B della serie C, che come tutti gli altri in programma oggi dalla A ai dilettanti, che sono stati rinviati per la morte di Papa Francesco. La notizia è arrivata nel ritiro toscano dei biancorossi intorno alle 11, ancora in via ufficiosa. Poco dopo il comunicato della Lega Pro nel quale il rinvio di tutte le gare del pomeriggio è ufficiale. I biancorossi valutano la possibilità di restare in Toscana. Ma solo nel caso in cui il recupero fosse stato fissato per la gionata successiva. Cosa che non avviene perché la Lega, poco più tardi, comunica che i recuperi della 37esima giornata si sarebbero giocati tutti domani, alle 18. Così, capitan Colombi e compagni salgono sul pullman per fare ritorno in Romagna dove domani è prevista nuovamente la seduta di rifinitura. Ma non la partenza della vigilia per la Toscana. Infatti, il Rimini in direzione Pontedera si rimetterà soltanto domani mattina, proprio nel giorno del match. "Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco", si legge sui social biancorossi nel giorno in cui i messaggi per la scomparsa del Pontefice si moltiplicano a vista d’occhio anche nel mondo dello sport. Il calcio si rimetterà a correre mercoledì e mister Buscè avrà così qualche giorno per pensare di poter recuperare anche Cioffi che per la Toscana domenica non era partita a causa dell’influenza. Niente da fare, invece, per Gorelli che ne avrà ancora per qualche settimana e nemmeno per Megelaitis tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un fastidio a una caviglia.

Per il resto il gruppo di giocatori a disposizione del tecnico campano resterà lo stesso pensando ai novanta minuti del ’Mannucci’. Una gara che per il Rimini sarà, anche se posticipata di qualche giorno, soltanto un’altra tappa di avvicinamento ai playoff. Che per i biancorossi di Romagna scatteranno l’11 maggio, dalla fase nazionale della competizione. Ma prima ci sono 180 minuti della regular season da completare con l’obiettivo di mettere in tasca il maggior numero possibile di punti, anche se questo sarà naturalmente ininfluente dal punto di vista della classifica.