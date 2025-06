SERIE C. Si preannuncia un girone di ferro per il Cavallino

Il Pescara ha vinto la gara d’andata delle finali playoff. La squadra di Silvio Baldini ha espugnato lo stadio Liberati di Terni con il minimo scarto grazie a un gol di Letizia nella prima parte del secondo tempo. Sabato 7 giugno, allo stadio Adriatico, basterà un pareggio al Delfino per festeggiare il ritorno in serie B dopo quattro stagioni di serie C. Sia il Pescara che la Ternana militavano nel girone B, quello dell’Arezzo, a testimonianza della difficoltà del raggruppamento degli amaranto. Dati alla mano, il girone centrale è il più competitivo: lo ha dimostrato anche la vittoria del Rimini nella coppa Italia di serie C. Anche lo scorso anno, la quarta promossa in cadetteria proveniva dal girone B: fu, infatti, la Carrarese a vincere le finali playoff contro il Vicenza. Anche nella prossima stagione, il Cavallino rischia di vedersela con tante avversarie agguerrite: una tra Ternana e Pescara, la Sampdoria in caso di retrocessione dalla B, la Torres terza forza dell’ultimo campionato, poi squadre importanti in cerca di rilancio come Perugia, Ascoli e Spal e neopromosse ambiziose come Livorno e Sambenedettese, senza sottovalutare possibili nuove sorprese come lo sono state quest’anno Vis Pesaro, Pianese e Pineto. A completare il novero dovrebbero esserci Carpi, Gubbio, Pontedera, Rimini, Campobasso, almeno due tra le neopromosse Forlì, Guidonia e Bra e la Lucchese, la cui iscrizione però è appesa a un filo.