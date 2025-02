Serie C. Stangate in arrivo per i pagamenti. Un’altra a rischio nel girone del Carpi

Quella di ieri è stata una giornata cruciale per le società di Serie C che avevano la scadenza dei pagamenti di stipendi e contributi (Irpef e Inps) di novembre e dicembre. Secondo indiscrezioni sarebbero almeno 3 o 4 le società fra le 60 dei tre gironi che non l’avrebbero rispettata, fra le quali almeno una del girone ’B’ del Carpi. Ovviamente i nomi sono top secret, ma è facile pensare come possibile candidata la Lucchese: i toscani stanno vivendo un momento societario delicato, con la cessione delle scorse settimane dal Gruppo Bulgarella alla Slt Associati srl di Roma (capitale sociale di 20mila euro…) i cui titolari hanno già anticipato in un’intervista che sperano "di far fronte alle incombenze burocratiche di questi mesi". Intanto le giovanili rossonere nell’ultimo fine settimana non hanno potuto andare in trasferta coi pullman e l’Under 17 non è partita. Per ogni deferimento sono in arrivo 2 punti di penalizzazione. La Spal invece ha fatto sapere di aver ottemperato già lo scorso fine settimana.

Calendario. Definite le date delle ultime 6 giornate: Campobasso-Carpi sabato 22/3 alle 15, Carpi-Gubbio sabato 29/3 alle 17,30, Ternana-Carpi domenica 6/4 alle 15, Carpi-Legnago lunedì 14/4 alle 20,30, le ultime due giornate sono con le gare in contemporanea Torres-Carpi lunedì 21/4 alle 15 e Carpi-Sestri domenica 27/4 alle 16,30.

In foto: Sall a Pontedera

Davide Setti