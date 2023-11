Serie C, tigrotti in campo. Pro Patria per il riscatto: "Dobbiamo migliorare»

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Trasferta in notturna per la Pro Patria ospite stasera allo stadio Mario Sandrini di Legnago, nella bassa veronese. I tigrotti di Riccardo Colombo sono a caccia di punti preziosi per la propria classifica nel girone A del campionato di serie C. Dopo il pareggio interno di sabato scorso rimediato allo Speroni (1-1 in rimonta contro il Fiorenzuola), serve dare uno scossone più deciso al proprio ruolino di marcia e perciò occorrerà da parte della formazione bustocca, che dovrebbe confermare il consueto schieramento con il 3-5-2, un approccio importante a questa gara in riva all’Adige. Servirà l’atteggiamento giusto dell’ultima gara, anche se non è arrivato il risultato pieno che ci si poteva aspettare. "Da migliorare c’è tantissimo, me ne rendo conto. Non aver vinto col Fiorenzuola deve spronarci a fare ancora meglio col Legnago", ha detto qualche giorno fa in conferenza stampa il tecnico dei tigrotti, i cui ragazzi dovranno cercare di finalizzare al meglio il gioco con una mentalità da squadra, fattore fondamentale per la Pro Patria nel tentativo di tornare a casa con un risultato utile più convincente.

Luca Di Falco