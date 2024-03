Serie C. Un po’ del Tolentino nella nuova Fermana. Presi Mosconi e Mattoni come allenatore e vice

C’è un po’ del Tolentino nella Fermana che prova a conquistare la salvezza nel campionato di serie C. La società ha infatti affidato la panchina ad Andrea Mosconi che dal novembre 2017 fino al 2022 ha lavorato a Tolentino dove ha vinto il campionato di Eccellenza e ottenuto buoni risultati, tra cui un terzo posto, in serie D. In questa categoria ha allenato anche Sambenedettese, Poggibonsi e lo scorso anno l’Alma Juventus Fano, vincendo i play-off del girone F. Mosconi ha firmato un contratto che lo lega al club canarino fino a giugno 2025.

Avrà come secondo Maurizio Mattoni, anche lui un volto conosciuto nel Tolentino, avendo giocato con la maglia cremisi e per avere allenato il club nel settore giovanile e nella prima squadra. Non solo, come calciatore Mattoni ha giocato anche con la Fermana nel campionato di Promozione (2007-08). Mosconi e Mattoni si sono conosciuti nell’esperienza tolentinate e adesso si è ricostituito questo binomio.

Il calendario propone a Mosconi subito una partita molto importante perché domani affronterà la blasonata Spal: in palio punti pesanti per la salvezza. I canarini occupano l’ultimo posto della serie C con 20 punti, 2 lunghezze sopra c’è l’Olbia, mentre la formazione ferrarese vanta 32 punti ed è alla ricerca di altri risultati per uscire dalla zona playout.