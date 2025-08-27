Serie C, venerdì trasferta a Pesaro. Rimini, niente soldi: mercato ancora fermo

Il ’giallo’ della fideiussione. Non è il titolo di un film, ma l’ennesima telenovela estiva in casa Rimini. "Arriva oggi, al massimo domani", si diceva: intanto sta finendo anche il mese di agosto, e con lui il mercato estivo. Nel frattempo, il club della nuova proprietaria Giusy Anna Scarcella ancora non ha presentato la fideiussione extra budget indispensabile per poter acquistare nuovi giocatori. Stipendiati, si intende (per i volontari c’è sempre posto; ma si potrà?).

"Rimini Fc informa che, a partire da martedì, sarà nelle condizioni di operare regolarmente sul mercato", si leggeva qualche giorno fa sul profilo social della società. Martedì, appunto, era ieri. Ma era ormai calato il sole e da Piazzale del Popolo ieri non è arrivata nessuna notizia di quella fideiussione. Che magari arriverà oggi. Ma attenzione, perché resterà poi appena una manciata di giorni per dare a mister Piero Braglia una squadra degna di questo nome, competitiva nella terza serie nazionale.

Ha davvero tutto dell’incredibile ciò che sta accadendo in casa Rimini, quindi inutile continuare a meravigliarsi se alle parole non seguono mai i fatti. Se la situazione dovesse restare questa, c’è da aspettarsi una presa di posizione proprio del tecnico Braglia. Magari ben più forte di quella già avuta che ha tenuto volontariamente, restando fin qui lontano dalla panchina biancorossa durante le gare ufficiali, sia in Coppa Italia a Pescara, sia nel debutto stagionale al ‘Neri’ contro il Gubbio. Insomma, la fideiussione continua a tenere in ostaggio il Rimini (in realtà non è l’unico problema), mentre a grandi passi si avvicina la seconda di campionato.

Non esattamente una partita qualunque, ma quel derby in casa della Vis Pesaro che a Rimini, in tempi normali, sarebbe atteso con entusiasmo. Niente di tutto questo. I biglietti per accomodarsi allo stadio ’Benelli’ sono già in vendita, ma solo quelli per i pesaresi padroni di casa. Per i tagliandi destinati alla Romagna bisognerà attendere la riunione del Gruppo operativo per la sicurezza negli stadi, in programma presumibilmente nella giornata di oggi.

La prevendita a Pesaro è iniziata a gonfie vele e il club marchigiano ieri ha messo a segno anche due colpi di mercato aggiustando centrocampo e difesa. In mezzo al campo c’è il ritorno di Tavernaro (sempre in prestito dal Venezia), mentre in difesa la Vis ha deciso di puntare (sempre in prestito) sull’esperienza di Andrea Beghetto, arrivato nelle Marche dopo aver giocato l’ultima stagione nel Pisa. Si giocherà venerdì alle ore 21.