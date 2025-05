Serie D 2025/2026: oggi le gare di andata dei play off e play out

La Serie D 2025/2026 avrà oggi contorni più precisi: andranno infatti in scena le gare di andata dei play off e le gare dei play out. Questo pomeriggio, quindi si conoscerà il nome delle squadre che faranno parte della quarta categoria anche il prossimo anno e chi invece raggiungerà la Fezzanese e la Sangiovannese nel campionato di Eccellenza. Le gare in programma (start alle 16) sono Follonica Gavorrano-Sporting Trestina e Terranuova Traiana-Figline. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i supplementari e, persistendo parità, retrocederanno le squadre peggiori classificate al termine della regular season. Per quanto riguarda i play off – che non servono a nulla se non aumentare il punteggio per un eventuale ripescaggio – le sfide che andranno in scena oggi alle (alle 16) saranno Foligno-Orvietana e Seravezza-Ghiviborgo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità, accederà al turno successivo la società meglio classificata al termine del campionato. Domenica prossima, 18 maggio, la seconda fase (finali); il 25 maggio la seconda fase (finali gironi C e D).