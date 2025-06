Serie D 2025/26: Pro Palazzolo e altre squadre lombarde pronte alla sfida

(Brescia) In attesa della scadenza del 10 luglio per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie D, e della successiva ufficializzazione dei gironi, le squadre lombarde sono al lavoro per preparare la stagione 2025/26. In prima fila c’è il Pro Palazzolo, reduce dal secondo posto alle spalle dell’Ospitaletto e deciso a tornare tra i professionisti per la prima volta dopo oltre vent’anni. Forte della vittoria nei playoff e trascinato da un intramontabile Alberto Paloschi, il club ha scelto di ripartire da Matteo Contini, ex Legnago, chiamato a raccogliere l’eredità di Marco Didu. Dietro, il Desenzano ha confermato Massimo Gaburro dopo un buon finale di stagione culminato con la finale playoff. Lascia invece il direttore sportivo Laurino. Il club punterà a migliorare la continuità contro le squadre di bassa classifica. Ambizioni alte anche per la Casatese, che ha rinnovato la fiducia a Giuseppe Commisso dopo la risalita nella seconda parte di campionato. Riconfermato anche Giorgio Losa, riferimento di equilibrio e intensità in mezzo al campo. Vuole rilanciarsi la Folgore Caratese, squadra di qualità ma spesso discontinua. Il potenziale c’è, e l’obiettivo è lasciarsi alle spalle alti e bassi.

Grande attenzione anche sulla Varesina. Il club ha affidato a Raffaele Ferrara il ruolo di direttore tecnico accanto al confermato ds Micheli, ma ha perso uno dei suoi profili più interessanti: Giacomo Sali, prodotto del vivaio passato all’Albinoleffe. Ripartono dalle loro certezze Sangiuliano City e Pro Sesto. I gialloverdi confermano Vito Cera e mister Parravicini, mentre i biancocelesti puntano ancora su Daniele Angellotti e sul ds Andrea Scandola. Via Luca De Respinis, attaccante esperto ma autore di una stagione deludente. Sogni romantici di esordio tra i professionisti invece per il Club Milano: la società ripartirà da mister Scavo in panchina e si prepara a un mercato ambizioso, con l’obiettivo di raggiungere l’Alcione tra i grandi. L’intenzione è chiara: rafforzare la rosa con innesti mirati per alzare l’asticella e non porsi limiti. Chiude il gruppo il Crema, che saluta Matteo Vullo e affida la panchina a Michele Piccolo per ripartire con nuovo slancio.

Matteo Baconcini