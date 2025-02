Serie D, 24esima di fuoco. S. Donato a caccia di punti

Per il campionato di serie D, dopo l’anticipo di ieri fra Flaminia Civita Castellana-Trestina (2-0), oggi alle 14,30, si giocano le altre gare del girone "E" della 24ª con questo programma.

Sangiovannese - San Donato Tavarnelle. Per Bonuccelli & C la trasferta al comunale Fedini diventa fondamentale per il prosieguo. Capitalizzare al massimo il risultato sarebbe necessario per consentire un’immediata risalita dalla zona rossa. Per ottenerlo, i gialloblù dovranno essere tosti e determinati nel finalizzare. Con il recupero di Cellai dalla squalifica e di Carcani dall’infortunio, tutto il gruppo è a disposizione del tecnico gialloblù che avrà solo l’imbarazzo della scelta. Agli attaccanti Doratiotto, Manfredi, Senesi e Menga non resta che fare gol. Nella Sangiovannese mancheranno Romanelli e Bocci, con Cenci e Bargellini che tornano a disposizione.

Figline 1965 - Ostia Mare. C’è molto interesse per questa sfida odierna al "Del Buffa" con il Figline che riceve la visita dell’Ostia Mare (chissà se il presidente Daniele De Rossi verrà al seguito della squadra?). Uno scontro diretto salvezza importante che i gialloblù dovranno fare proprio per riscattare la sconfitta dell’andata e per scalare un altro gradino in classifica. Per la formazione, Brachi può contare sul rientro di Rufini, mentre dovrà valutare le condizioni di Bruni e di Aprili ancora non perfettamente guariti. E’ probabile che Bruni riesca a recuperare per andare in panchina per un eventuale impiego durante la gara. Pertanto, è ipotizzabile che i gialloblù scendano in campo con Pagnini fra i pali, Ciraudo, Francalanci, Nobile e Zellini in difesa. A centrocampo dovrebbe giocare Rosini, Noferi, Cavaciocchi e Torrini, mentre in attacco il compito di finalizzare spetterà a Mugelli e Gozzerini o a Ciravegna Rufini. A disposizione ci saranno Daddi, Gozzini, Milli, Borghi, Simonti, Dama, Noferi e Bruni. Fra gli ospiti sicura l’assenza di Mercuri per squalifica.

Giovanni Puleri