Serie D: "Abbiamo regalato la partita», dice sconsolato Beretti. Il Lenz piange al fotofinish. Il Borgo quasi non ci crede: prima vittoria esterna

LENTIGIONE

2

BORGO SAN DONNINO

3

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto, Martini (Casucci 12’ st) Nava, Sabotic, Cortesi, Manzotti, Battistello (Roma 39’ st) Nappo (Sala 12’ st) Nanni, Formato, Montipó (Bocchialini 39’ st). A disp. Zovi, Capiluppi, Grifa, Manco, Macchioni. All. Beretti.

BORGO SAN DONNINO (3-5-2): Piga, Davighi, Varoli, Vecchi, Tarantino, Bertipagani, De Luca, Carollo, Ferretti, G. Rossi ( Kashari 6’ st) Bongiorni (Calmi 35’ st). A disp. M. Rossi, Carlappi, Valcavi, Censi, Bisconti, Marcellini, Caniparoli. All. Baratta.

Arbitro: Barbetti di Arezzo (Corbelli e Angelini di Rimini).

Reti: pt Bertipagani 21’; st Ferretti 4’, Formato 14’, Sala 20’, Calmi 50’.

Note: ammoniti Nappo, Rossi, Tarantino, Carollo, Montipó, Varoli, Roma, Calmi, Manzotti. Espulso De Luca 26’ st, per fallo non in azione di gioco.

Per la legge dei grandi numeri, un Borgo San Donnino che non aveva mai vinto in trasferta, s’impone in casa del Lentigione per 3 a 2 contro la formazione reggiana ancora terza e in piena zona play-off. E per di più gli ospiti vincono in inferiorità numerica. All’11 Nanni colpisce un palo dopo una punizione battuta da Nappo. Gli ospiti passano in vantaggio con Bertipagani: incertezza di Rizzuto, ne approfitta il numero 6 ospite che al 21’ sigla l’1 a 0. Al 4’ della ripresa raddoppiano i fidentini: incertezza della difesa di casa e Ferretti va in rete. Al 14’ il Lentigione accorcia le distanze: Nanni mette un bel cross per Formato che insacca. Pareggia il Lentigione al 20’: gran cross di Nanni per la testa di Federico Sala (foto) che sigla il 2-2. Al 26’ gli ospiti rimangono in 10. Al 34’, dagli sviluppi di un corner, il colpo di testa di Montipó si stampa sulla traversa. Il Borgo trova il jolly al 50’ con un gol in contropiede di Calmi.

"Abbiamo regalato noi la partita – dice mister Paolo Beretti – sia a livello difensivo, sia a livello offensivo. I primi due gol loro li abbiamo subiti da amatori, poi su nove occasioni da entro l’area non siamo riusciti fare il 3 a 2. Alla fine abbiamo preso gol in contropiede, una ripartenza così andava fermata".