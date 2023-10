Serie D, al Comunale arriva la capolista Pianese. Mobilieri contro la big: "E noi daremo tutto»

Campionato che giunge ad uno snodo cruciale con un fitto programma che prevede tre gare nei prossimi giorni con fischio d’inizio alle 14,30. La squadra rossoblu affronterà questo tris di partite per due volte davanti al proprio pubblico: questo pomeriggio con la capolista Pianese, il 5 novembre con il Montevarchi, il tutto inframezzato dalla trasferta del primo novembre contro l’Orvietana. Il Ponsacco è atteso al primo rendez-vous con squadra che rappresenta il paese di Piancastagnaio, e dopo appena sette giornate la formazione di mister Prosperi sta mettendo in fila le favorite Grosseto e Livorno avendo ottenuto su sette gare sei vittorie ed una sconfitta (a Gavorrano). A prescindere dai valori tecnici dei bianconeri, i numeri parlano chiaro: miglior attacco del girone; difesa fra le più solide del torneo. Il Ponsacco aveva provato a chiedere uno spostamento della partita: "avevamo chiesto alla Pianese – spiega il direttore Aringhieri – di anticipare a ieri la sfida, ma dopo uno scambio di telefonate favorevoli non hanno accettato".

Per il neo mister dei Mobilieri Frascesco Bozzi – che con Umberto Aringhieri forma il nuovo binomio dello staff tecnico Ponsacchino – la gara del Comunale sarà un esame che potrà dare al tecnico una concreta misura delle potenzialità della squadra. Bozzi ha diretto fino alla rifinitura di ieri gli allenamenti usando l’impianto dei Poggini cercando di impegnare in continuità i ragazzi ricreando anche un nuovo atteggiamento dentro e fuori la squadra. "La Pianese oltre ad essere un team forte – afferma Bozzi – ha anche buone individualità. Da parte nostra ci metteremo tutto quello che siamo e tutto ciò che abbiamo. Ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare, e c’è tanta voglia di riscatto. Mi auguro che quello che mi hanno mostrato negli allenamenti lo trasferiscano anche in partita. Se facciamo questo, la nostra prestazione sarà all’altezza delle aspettative".

Luciano Lombardi