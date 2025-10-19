Serie D: al Matteini un altro avversario di spessore per i biancorossi. "Dobbiamo ritrovare la nostra identità». Terranuova con il Prato: la carica di Becattini

TERRANUOVA

Terranuova è pronta all’invasione dei tifosi biancazzurri. 400 biglietti per i sostenitori del Prato, che oggi arriveranno al Matteini per l’attesa partita contro il Terranuova Traiana. Biancorossi a quota 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Lanieri a 12 punti, grazie a quattro vittorie e tre sconfitte. "In questa gara non vogliamo pensare al Prato – ha affermato l’allenatore del Terranuova Marco Becattini – È una squadra fortissima, ai livelli di Grosseto e Siena e con un attacco tra i migliori della categoria. Il loro morale è alle stelle dopo le quattro vittorie e avranno tantissimi tifosi al seguito. Per noi sarà fondamentale confrontarci piuttosto con noi stessi e vedere se siamo in grado di trovare una nostra identità e il modo giusto di stare in campo. Cosa che sembrava fosse emersa due settimane fa, ma domenica scorsa abbiamo fatto un brutto passo indietro. Dobbiamo far sì che da un punto di vista della prestazione e del carattere della squadra, questo sia stato solo un incidente di percorso".

Per Becattini è importante ritrovare l’atteggiamento avuto nella partita in casa con il Sansepolcro, terminata a reti bianche. Sulla panchina del Terranuova ci sarà anche stavolta il vice Gianpaolo Giugni, vista la squalifica che pende sul tecnico figlinese. Giugni potrà contare su tutta la rosa a disposizione, incluso Simonti. Qualche assente nel Prato, a partire dall’ex Arezzo Settembrini e Lattarulo, ma la società guidata dall’imprenditrice italo-marocchina Asmaa Gacem possiede un organico impressionante: da capitan Risaliti a Boccardi, da Greselin a Mattia Mencagli fino alla coppia d’attacco Gioè-Rossetti.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Simonti, Senzamici; Sesti, Saltalamacchia; Bargellini, Marini, Zhupa; Ngom. All.: Giugni (Becattini squalificato). PRATO (3-4-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa; Cesari, Cela, Atzeni, Zanon; Greselin; Gioè, Rossetti. All.: Venturi.

Arbitro: Ferrara di Roma 2.

Francesco Tozzi