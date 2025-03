Serie D: all’andata finì 2-0 per i valdarnesi. Iaiunese: "Con il Siena per ripetere la vittoria»

"Speriamo di ripetere la prestazione dell’andata. Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi e andremo a Siena con la testa giusta". Christian Iaiunese suona la carica del Terranuova Traiana in vista del posticipo della 27a giornata del campionato di serie D in programma domani alle 14,30 allo stadio Artemio Franchi contro la Robur di Magrini. L’attaccante in quota classe 2006, capocannoniere della formazione valdarnese con 7 gol all’attivo, ha ricordato come la squadra abbia approfittato del weekend di pausa dal campionato per preparare al meglio l’importante trasferta in terra senese. "In queste due settimane - ha spiegato Iaiunese - abbiamo avuto modo di studiare bene la partita. Sicuramente è stata fondamentale la vittoria dell’ultima giornata, visto che abbiamo trascorso un periodo di alti e bassi. Siamo tutti più sollevati adesso, ma resta soltanto un obiettivo: testa bassa e pedalare". Idee chiarissime per la giovane punta cresciuta cresciuta nel vivaio del Figline. "Il Siena si è rafforzato tanto rispetto alla gara al Matteini" ha ricordato Iaiunese, non nascondendo la volontà di replicare il successo del precedente match. Il 2 novembre scorso, infatti, il bomber biancorosso fu autore di una personale doppietta siglando così un risultato storico per il club di piazza Coralli. "Spero di fare qualche altro gol - ha aggiunto - anche se resta un pizzico di rammarico per non essere stato convocato al torneo di Viareggio. Significa che in questo momento magari non sono all’altezza della competizione, ma va bene lo stesso perché voglio convogliare tutte le energie per salvarmi con il Terranuova. Mancano poche giornate alla fine del campionato e dobbiamo fare il possibile". Nonostante l’abisso che separa le due formazioni in classifica - 43 punti il Siena, 28 il Terranuova - i terranuovesi proveranno a dare il massimo per scongiurare la retrocessione diretta in Eccellenza. Ieri è inoltre iniziata la vendita dei biglietti per la gara. I tagliandi sono disponibili online oppure alla biglietteria dello stadio il giorno della partita.

Francesco Tozzi