Serie D, alle 14.30 match in casa del Sangiuliano. Serpini: "Loro costruiti per vincere, ma compassati». Carica Carpi, cercansi conferme

CARPI

Non fosse per la stagione tribolata del Sangiuliano, staccato di 13 punti dalla vetta, sarebbe uno scontro diretto fra due delle favorite di questa estate. Il Carpi va oggi (14.30) a Riozzo di Cerro al Lambro per sfidare una delle grandi deluse del girone, che dopo la discesa dalla C ha confermato gran parte della rosa dei ’pro’, ma solo da dicembre (10 risultati utili prima del ko di Imola) ha confermato il suo valore. Un avversario di spessore, che nel ritorno ha battuto Forlì e San Marino e pareggiato con Ravenna, Corticella e Lentigione, per misurare il bel momento dei biancorossi (5 vittorie e 2 pari nelle ultime 7) risaliti a -1 dalla vetta. "Affrontiamo la squadra che ha più giocatori che hanno giocato in C del girone – spiega mister Cristian Serpini – costruita per vincere e molto forte. Non ha tanti limiti, è forte fisicamente, ma un po’ compassata e dovremo essere bravi a tenere alto il ritmo". I biancorossi vengono dalla miglior gara del 2024 col Corticella. "Sono soddisfatto perché abbiamo mantenuto la stessa intensità nei due tempi – prosegue – ma ci manca ancora uno step, dobbiamo essere più concreti perché pur essendo il miglior attacco del girone segniamo molto meno di quello che produciamo. Per questo dico che la squadra ha tanti margini di crescita. Manca solo Rossini, anche Arrondini è in crescita e deve solo sbloccarsi. Sall va sempre sopra al dolore ma è disponibile". In casa lombarda mister Andrea Ciceri la presenta così. "Già prima della gara d’andata avevo detto che il Carpi era la squadra migliore in assoluto. Peccato per le nostre mille problematiche fisiche, dovremo fare la conta per capire i superstiti, non nascondo che le assenze saranno tantissime".

Diretta. Saranno quasi 200 i tifosi biancorossi, molti dei quali in tribuna visto che il settore ospiti tiene solo 40 posti. Per chi non va c’è la diretta sul canale Youtube del Sangiulano.

Programma. La 9^ di ritorno (14,30): Pistoiese-Imolese 1-0 (eri), Ravenna-Aglianese, Corticella-Sammaurese, Fanfulla-Certaldo, Prato-Borgo S.D., San Marino-Mezzolara, Pistoiese-Imolese, Sant’Angelo-Forlì, Sangiuliano-Carpi.

Classifica. Ravenna e Forlì 48, Carpi 47, Lentigione e San Marino 44, Corticella 42, Aglianese 40, Imolese + 39, Fanfulla 37, Sangiuliano 35, Prato 33, Sant’Angelo e Pistoiese + 32, Sammaurese 31, Progresso 25, Borgo S.D. 17, Mezzolara 16, Certaldo 15.

Dal campo. Sono 24 i convocati biancorossi col rientro anche di Bouhali: tre i ballottaggi: dietri Zucchini in vantaggio su Frison, in mediana Forapani o Rossi, in attacco Sall in pole su Larhrib. Nei lombardi ko Makni, torna Cogliati dal 1’ in attacco.

SANGIULIANO (4-3-3): Manfrin; Ronchi, Anton, Bruzzone, Girgi; Atzeni, Palesi, Salzano; Ghiozzi, Cogliati, Mutton. All. Ciceri.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Calanca, Zucchini, Cecotti; Tentoni, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini. Arbitro: Tropiano di Bari

Davide Setti