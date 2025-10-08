Serie D, alle 15 i trentaduesimi di finale in trasferta. All’orizzonte in campionato c’è l’Imolese. Progresso, il big match in coppa contro Piacenza. Ma Graffiedi deve fare i conti col derby di domenica
Sarà un mercoledì di coppa quello di oggi per il Progresso di Mattia Graffiedi. Alle 15, i rossoblù faranno infatti...
Sarà un mercoledì di coppa quello di oggi per il Progresso di Mattia Graffiedi. Alle 15, i rossoblù faranno infatti visita alla corazzata Piacenza in una gara che mette sul piatto i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D.
Sarà quasi sicuramente l’occasione per vedere all’opera chi, in questo avvio di stagione, ha trovato meno spazio in quanto il team di Castel Maggiore, in corsa per l’obiettivo salvezza, non può certo permettersi di perdere ulteriori energie in chiave campionato.
Reduce dalla prima, importantissima vittoria centrata tre giorni fa sul campo del più quotato Cittadella Vis Modena, la band di Graffiedi ha infatti già la mente rivolta all’importante derby salvezza in programma domenica pomeriggio, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, contro la diretta rivale Imolese.
Questo il programma completo dei trentaduesimi di finale in campo oggi pomeriggio: Asti-Chisola, Ligorna-Novaromentin, Valdo-Sestri Levante, Tau Altopascio-Pistoiese, Prato-Aquila Montevarchi, Correggese-Imolese, Piacenza-Progresso, Pavia-Sant’Angelo, Nuova Sondrio-Breno, Folgore Caratese-Club Milano, Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo, Chievoverona-Rovato Vertovese, Este-Vigasio, Cjarlins Muzane-Brian Lignano, Luparense-Mestre, Orvietana-Siena, Follonica Gavorrano-Valmontone, Forsempronese-Ancona, Foligno-Atletico Ascoli, Notaresco-Termoli, Albalonga-L’Aquila, Grosseto-Unipomezia, Trastevere-Budoni, Savoia-Paganese, Città di Fasano-Gravina, Martina-Sarnese, Ferrandina-Francavilla, Nocerina-Gelbison, Sambiase-Reggina, Castrumfavara-Nuova Igea Virtus, Enna-Sancataldese.
Nicola Baldini
Continua a leggere tutte le notizie di sport su