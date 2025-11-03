Serie D. Altro capitombolo in casa. FolloGavo, niente da fare

Sesta sconfitta in campionato, silenzio stampa e una crisi che non sembra finire. Ieri i minerari hanno perso l’ennesimo incontro, stavolta 2-0 in casa, contro il Foligno. Nel primo tempo la gara viaggia sul filo dell’equilibrio soprattutto a centrocampo, con le due squadre che cercano azioni manovrate. In una di queste al 27’ è Khribech a cercare la conclusione dal limite, ancora una volta Poggiolini controlla. Al 33’ Pellegrini prova la botta dopo il retropassaggio di Falasca, la palla fa la barba al palo. Al termine del primo tempo le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Al 7’ della ripresa Remedi prova a trasformare un campanile in un gol della domenica. Passano due minuti e il Foligno passa in vantaggio: Khribech approfitta di una palla che attraversa tutta l’area piccola e segna. Al 14’ arriva anche il raddoppio con un gol fotocopia: questa volta a mettere la palla in rete è Settimi, che arriva a rimorchio mettendo in rete un passaggio proveniente dalla sinistra. Il Foligno continua ad attaccare e al 23’ Pupo Posada prende il palo.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Ferretti (39’ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (33’ st Mignani), Maurizi (27’ st Maltoni), Mutton, Bianchi, Remedi (17’ st Giordani), Pescicani. All. Baiano.

FOLIGNO: Rossi, Settimi, Pupo Posada (25’ st Sylla), Tomassini, Khribech (36’ st Grea), Cichy, Pellegrini, Della Spoletina, Ferrara (33’ st Marchetti), Falasca (45’ st Bocci), Sbraga. All. Manni.

Reti: 9’ st Khribech, 13’ st Settimi.