Serie "D": amaranto battuti nell’anticipo. Tau beffato dal Follonica in pieno recupero

FOLLONICA GAVORRANO

1

TAU ALTOPASCIO

0

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Grifoni (26’ st Souare), Modic (30’ st Masini), Barlettani (30’ st Origlio), Bellini (42’ st Mezzasoma), Ampollini, Regoli (16’ st Pino), Marcheggiani. All.: Masi.

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Alessio, Malva (20’ st Di Fatta), Capparella (42’ st Odianose), Bruzzo, Manetti (4’ st Perillo), Lombardo, Andolfi, Biagioni. All.: Venturi.

Arbitro: Masi di Pontedera.

Rete: 47’ st Marcheggiani.

GAVORRANO - Sconfitta a testa alta per il Tau. Un ko che fa male. Partenza subito aggressiva per i padroni di casa, subito in avanti già dalle prime battute. Al 3’ Regoli tenta il tiro dal limite, respinto in angolo dalla difesa ospite. Sugli sviluppi, il colpo di testa di Barlettani viene controllato dal portiere.

Dall’altra parte ci prova Bruzzo al 9’, con un tiro da fuori che termina altissimo. Al 12’ ottima occasione per i piedi di Grifoni che, di destro, calcia di poco alto sopra la traversa. Altra bella azione al 14’ per il Follonica Gavorrano che porta al tiro Marcheggiani in acrobazia:lLa sua rovesciata termina tra le braccia del portiere ospite. Al 28’ Regoli ha una buona opportunità su calcio di punizione: va alla battuta con il destro, ma trova la barriera. Al 33’ arriva l’occasione più ghiotta della partita per i biancorossoblu: Regoli serve Marcheggiani con un "cioccolatino", la conclusione del numero 32 termina alta di un soffio.

In chiusura di frazione l’opportunità è, invece, per Regoli, ben servito da Grifoni. Il suo destro, però, è debole e non impensierisce Di Biagio. Al termine dell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro, termina la prima frazione sullo 0-0.

La ripresa è tutta di marca biancorossoblu, con gli uomini di Masi che cercano con forza di arrivare al gol del vantaggio, mentre il Tau si difende nella propria metà campo. Il Follonica Gavorrano in proiezione offensiva al 9’, con una bella azione che porta al calcio d’angolo.

Sugli sviluppi, Modic è pericoloso dall’interno dell’area, ma non trova la porta. Al 33’ Origlio ha sui piedi una clamorosa palla per trovare il vantaggio, ben servito in area da Pino: dall’altezza del dischetto il numero 8 sciupa malamente, calciando fuori.

Al 35’ l’arbitro fischia un i rigore ai danni del Tau: il portiere, in uscita, atterra Pino lanciato a rete e il direttore di gara decreta il tiro dal dischetto. Marcheggiani, dagli undici metri, si fa, però, ipnotizzare da Di Biagio e il risultato rimane sullo 0-0. Al 47’ Marcheggiani si rifà e porta in vantaggio il Follonica Gavorrano: assist di Masini e colpo di testa dell’attaccante che vale i tre punti, con i maremmani che agganciano proprio i lucchesi alla quarta posizione provvisoria.

Andrea Capitani