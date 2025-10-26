Serie d: anche la correggese gioca in casa. l’avversario è il sasso marconi. Il Lenz ingaggia Cudini e affronta la Pro Palazzolo

Premesso che non ci sono partite facili in nessun campionato, Lentigione e Correggese giocano oggi entrambe in casa al nuovo orario delle 14,30 contro due formazioni che sino ad oggi non hanno particolarmente entusiasmato, trovandosi entrambe in zona play-out e senza aver ottenuto vittorie esterne. E’ la nona giornata del girone d’andata del campionato di Serie D, con la Pro Palazzolo al Levantini di Lentigione e il Sasso Marconi al Borelli di Correggio.

LENTIGIONE. La squadra di Ivan Pedrelli è in testa alla classifica e con i suoi 19 punti guarda tutti dall’alto, mentre la Pro Palazzolo è 13ª con 9 ed è partita piuttosto male. Ora sembra in netta ripresa e dunque non va sottovalutata, nonostante il Lentigione possa vantare anche la miglior difesa del campionato (stranamente alla pari dell’Imolese che si trova in zona play-out). Capiluppi rientra dalla squalifica, fuori ancora l’infortunato Nava, ma anche senza questi due giocatori nell’ultima gara il Lentigione non ha subito reti. Mister Pedrelli avverte i suoi: "Non sarà una passeggiata". Marco Didu, tecnico dei bresciani, ribatte: "Il Lentigione ha ottimi giocatori e la capacità di sfruttare i tanti episodi che sa creare, frutto di ritmi di gara sempre alti".

Nelle ultime ore il Lentigione ha annunciato un nuovo acquisto, Nicolò Cudini, difensore classe 2002: dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Bologna e maturato esperienza a Corticella e Sasso Marconi, è già tra i convocati della gara di oggi.

CORREGGESE. I reggiani sono ottavi con 11 punti, mentre il Sasso Marconi è 11° con 6. Nelle ultime cinque gare, quattro sconfitte e una sola vittoria e così la squadra di Franco Farneti (che quest’anno ha preso il posto di Pedrelli, passato al Lenz) ha già l’acqua alla gola. Le due squadre si scambiano anche due ex, con Pampaloni oggi nelle file della Correggese e Leonardi in quelle del Sasso Marconi. Il mister correggese Maurizio Domizzi ha qualche problema d’organico, ma il pareggio in campionato con la Pistoiese e il passaggio di turno in Coppa Italia, hanno contribuito tantissimo ad alzare il morale.

c.l.