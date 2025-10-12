Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Serie D: ancora assente bomber Vitiello tra i bianconeri. Il Sansepolcro a Prato. Ciampelli studia le mosse

Serie D: ancora assente bomber Vitiello tra i bianconeri. Il Sansepolcro a Prato. Ciampelli studia le mosse

SANSEPOLCRO Una parentesi che si chiude dopo quasi 46 anni, tanto è trascorso dall’ultimo precedente fra Prato e Sansepolcro sul rettangolo...

di CLAUDIO ROSELLI
12 ottobre 2025
Davide Ciampelli, 42 anni, allenatore del Sansepolcro

Davide Ciampelli, 42 anni, allenatore del Sansepolcro

XWhatsAppPrint

SANSEPOLCRO

Una parentesi che si chiude dopo quasi 46 anni, tanto è trascorso dall’ultimo precedente fra Prato e Sansepolcro sul rettangolo del Lungobisenzio. Le due squadre, che si erano dapprima incontrate anche in D, allora militavano in serie C2. Era il 23 dicembre 1979 e i biancazzurri di mister Giovanni Meregalli si imposero con un netto 3-0 sui bianconeri di Silvano Grassi (che pure aveva allenato e vinto a Prato), trionfando poi anche in campionato, mentre il Borgo riuscì a salvarsi. La speranza è che ovviamente non si ripeta quel risultato, anche se la formazione laniera sembra aver ingranato la giusta marcia, con tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro gare dopo i due ko iniziali. Il successo in rimonta a Poggibonsi ha fatto ulteriormente salire le quotazioni della compagine guidata in panca da Simone Venturi e con l’attaccante Gioè che si sta sempre più mettendo in evidenza, non dimenticando l’ex di turno Mattia Mencagli, a segno in Coppa Italia contro il Montevarchi. La vetta, inoltre, dista appena 4 lunghezze e quindi a Prato si comincia a ritrovare quel minimo di entusiasmo attorno a una squadra che può certo accontentarsi di stare in questa categoria. Contro il Sansepolcro, quindi, cerca una sorta di consacrazione a candidata per il salto in C assieme a Grosseto, Siena e Tau Altopascio. Ciampelli e i suoi sono consapevoli di tutto questo: usciti con un buon punto da Terranuova, sanno benissimo che in questa seconda trasferta di fila l’asticella delle difficoltà si è alzata ancora di più e che anche oggi dovranno rinunciare a Vitiello, uomo che fa reparto in attacco; gli altri ci sono tutti anche se l’assenza del bomber contribuisce a rendere meno incisivo il lavoro dei vari Belli, Bocci e Alagia.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

PRATO (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa, Zanon; Cesari, Lattarulo, Cela; Greselin; Gioè, Rossetti. All. Venturi.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella; Omohonria, Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci.

All. Ciampelli.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Claudio Roselli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su