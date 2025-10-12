Serie D: ancora assente bomber Vitiello tra i bianconeri. Il Sansepolcro a Prato. Ciampelli studia le mosse

SANSEPOLCRO

Una parentesi che si chiude dopo quasi 46 anni, tanto è trascorso dall’ultimo precedente fra Prato e Sansepolcro sul rettangolo del Lungobisenzio. Le due squadre, che si erano dapprima incontrate anche in D, allora militavano in serie C2. Era il 23 dicembre 1979 e i biancazzurri di mister Giovanni Meregalli si imposero con un netto 3-0 sui bianconeri di Silvano Grassi (che pure aveva allenato e vinto a Prato), trionfando poi anche in campionato, mentre il Borgo riuscì a salvarsi. La speranza è che ovviamente non si ripeta quel risultato, anche se la formazione laniera sembra aver ingranato la giusta marcia, con tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro gare dopo i due ko iniziali. Il successo in rimonta a Poggibonsi ha fatto ulteriormente salire le quotazioni della compagine guidata in panca da Simone Venturi e con l’attaccante Gioè che si sta sempre più mettendo in evidenza, non dimenticando l’ex di turno Mattia Mencagli, a segno in Coppa Italia contro il Montevarchi. La vetta, inoltre, dista appena 4 lunghezze e quindi a Prato si comincia a ritrovare quel minimo di entusiasmo attorno a una squadra che può certo accontentarsi di stare in questa categoria. Contro il Sansepolcro, quindi, cerca una sorta di consacrazione a candidata per il salto in C assieme a Grosseto, Siena e Tau Altopascio. Ciampelli e i suoi sono consapevoli di tutto questo: usciti con un buon punto da Terranuova, sanno benissimo che in questa seconda trasferta di fila l’asticella delle difficoltà si è alzata ancora di più e che anche oggi dovranno rinunciare a Vitiello, uomo che fa reparto in attacco; gli altri ci sono tutti anche se l’assenza del bomber contribuisce a rendere meno incisivo il lavoro dei vari Belli, Bocci e Alagia.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

PRATO (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Corsa, Zanon; Cesari, Lattarulo, Cela; Greselin; Gioè, Rossetti. All. Venturi.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella; Omohonria, Massai; Alagia, Barculli, Belli; Bocci.

All. Ciampelli.

Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure.

Claudio Roselli