Serie D: ancora out bomber Essoussi

SANSEPOLCRO

Qualche recupero importante (ma non completo di tutti gli effettivi) per il Sansepolcro, che oggi al Buitoni riceve il Real Forte Querceta in uno scontro diretto di importanza fondamentale per il prosieguo del campionato, senza dimenticare che i bianconeri non vincono in casa dallo scorso 17 settembre, quando superarono 2-1 l’Orvietana. E i punti che mancano in classifica sono proprio quelli che la squadra avrebbe dovuto incamerare a domicilio. Bonura può contare di nuovo su Ferri Marini, Borgo e Martinelli (quest’ultimo a disposizione), mentre deve ancora rinunciare a Essoussi, al quale si aggiungono il terzino Del Siena sempre per motivi fisici e il centrocampista Brizzi, che invece è squalificato.

L’assenza di Del Siena comporterà il ritorno di Mariucci sull’out di destra, con Borgo e Della Spoletina al centro e Bologna esterno; in mezzo, via libera a D’Angelo assieme a Gorini e a Pauselli, così come in attacco nuova opportunità per Longo, che potrà contare sull’assistenza di Ferri Marini e Pasquali. Bella e allo stesso tormentata la settimana trascorsa dalla formazione ospite di turno: al rocambolesco quanto preziosissimo successo per 3-2 sull’Aquila Montevarchi (ricordiamo che al 90’ i nerazzurri erano sotto 1-2), ha fatto seguito l’allontanamento dell’autore del gol decisivo, Vanni, protagonista di un vivace alterco a fine partita con il tecnico Buglio. Vanni non c’è più e in settimana è arrivato Gemmi per rafforzare il centrocampo: queste le novità sostanziali sul fronte versiliese, dove l’atmosfera è carica a dovere dopo l’abbandono dell’ultimo posto in classifica. Una sfida da sei punti, insomma.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Mariucci, Borgo, Della Spoletina, Bologna; Gorini, D’Angelo, Pauselli; Pasquali, Longo Ferri Marini. All. Marco Bonura.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti; Bucchioni, Michelucci, Vietina, Tognarelli, Ndiaye, Gemmi, Pecchia, Pegollo, Podesta, Scarpa. All. Francesco Buglio.

Arbitro: Palma di Napoli.

Claudio Roselli