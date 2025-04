Serie D: Anticipi di Pasqua con Lentigione-Progresso nel girone D

Quart’ultima giornata di regular season del campionato di Serie D, con diverse squadre che anticipano ad oggi il 31° turno in quanto, per le festività pasquali, il prossimo è in programma giovedì 17; nel girone D si anticipano Lentigione-Progresso e Pistoiese Zenith Prato, mentre giovedì il Lentigione sarà a Fiorenzuola. Il Lentigione oggi è quinto con 55 punti, a -3 dalla terza, mentre il Progresso di Castelmaggiore è 12° con 35, prima squadra in questo momento fuori dai play-out e in attesa della sentenza che toglierà diversi punti allo Zenith Prato. Il mister del Progresso è Davide Marchini e il suo bomber è Emanuele Maltoni, peraltro con soli 4 gol. Il Progresso, infatti, ha il penultimo attacco del girone, ma anche la miglior difesa delle squadre non coinvolte in promozione o play-off. E’ squadra che sa soffrire ed ha le stesse caratteristiche sia in casa sia in trasferta. Oggi, però, gli mancheranno ben quattro giocatori per squalifica, Ferraresi, Bellisi, Stellacci e Sansò che, già diffidati, sono stati tutti ammoniti nell’ultima gara che il Progresso ha pareggiato domenica scorsa in casa della Cittadella Vis Modena.

Il Lentigione di mister Cassani sta bene con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Recupera da squalifica Nanni e Nappo e si presenta al completo, ovviamente con l’esclusione dei lungo degenti Cortesi e Nava. Quest’ultimo è in grande ripresa, ma è difficile che possa rientrare prima della fine della stagione.

La gara, che si gioca alle 15 allo stadio Levantini, Immergas Stadium, sarà diretta da Lorenzo Travaini di Busto Arsizio, mentre il reggiano Luca Tuderti fischierà in Ghiviborgo-Foligno, girone E.

c.l.