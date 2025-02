Serie D. Arbitro ammette errore sul rigore. Congelata Pistoiese-Lentigione

Il Giudice sportivo di serie D non ha omologato Pistoiese-Lentigione 1-1 di domenica scorsa. Il club arancione ha presentato reclamo – allegando peraltro una documentazione filmata e fotografica – per l’assegnazione del calcio di rigore in favore del Lentigione e per la conseguente espulsione del giocatore Kharmoud.

In punto di diritto, il ricorso non avrebbe speranza di essere accolto, dal momento che, le prove filmate, in serie D, non sono ammesse. Ma la Pistoiese ha spiegato che "al termine della partita, il direttore di gara, mostrando la massima disponibilità e gentilezza, ammetteva in maniera definitiva la possibilità di aver sbagliato, manifestando il proprio dispiacere per l’accaduto. Visto il palese errore tecnico commesso che ha condizionato lo svolgimento ed il risultato finale della suddetta gara, la Pistoiese ha chiesto di non omologare il risultato della gara Pistoiese-Lentigione e la nuova disputa della partita".

Affinché le istanze del club toscano possano essere accolte, il Giudice sportivo dovrà disporre un supplemento di indagine, ovvero chiedere all’arbitro l’esatta dinamica; e l’arbitro dovrà ammettere di aver sbagliato. Solo in questo caso ci potrebbero essere speranze di ripetere la gara.