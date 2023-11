Serie D. Arriva una big in casa Cenaia. Seravezza Pozzi punta in alto

Terza partita in una settimana per il Cenaia che oggi alle 14.30 ospita al Favilli-Pennati il Seravezza Pozzi, altra big del campionato seconda in classifica dietro soltanto alla capolista Pianese. Sfida dunque molto complicata per i giovani ragazzi di mister Massimo Macelloni che sono reduci da due pesanti sconfitte, quella di una settimana fa in casa contro il Sansepolcro e il duro 4 a 0 di quattro giorni fa sul campo del Follonica Gavorrano. E oggi arriva a Cenaia un’altra squadra che conosce molto bene la categoria, il Seravezza Pozzi di mister Christian Amoruso è in Serie D ormai 6 stagioni e lo scorso anno ha sfiorato i playoff a causa della forbice. Quest’anno mantenendo la stessa ossatura vuole riprovarci e in questo avvio di campionato i versielisi sono partiti benissimo con 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Gli arancioverdi dovranno ricompattarsi dopo le ultime uscite e cercare di fare punti nonostante in questi ultimi giorni non è stato semplice allenarsi a causa delle forti perturbazioni. Gara rinviata invece a Ponsacco per le forti piogge che hanno colpito il territorio in questi giorni. La sfida in programma per oggi tra Mobilieri Ponsacco e Aquila Montevarchi è stata quindi rinviata a mercoledì 15 novembre alle 14.30.

l.b.