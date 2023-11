Serie D: assemblea dei soci per nominare il nuovo presidente. Essoussi è ancora decisivo a quasi 40 anni. Il Sansepolcro oggi decide sul dopo-Lacrimini

SANSEPOLCRO

Avrebbe dovuto vincere la partita e invece il Sansepolcro può considerarsi a suo modo appagato per non averla persa. Certamente, un punto in casa contro la Mobilieri Ponsacco – ultima in classifica – significa non aver sfruttato a dovere l’opportunità offerta dal calendario. Ciononostante, il piccolo passo in avanti ha comunque fruttato ai bianconeri l’aggancio alla Sangiovannese e l’avvicinamento al Montevarchi. Il campionato ancora "aspetta". Nessuno accampa scuse per i cinque titolari assenti nel Sansepolcro: non c’erano e fine, così come le tre parate del portiere ospite Fontanelli (due delle quali strepitose) sullo 0-0 fanno capire che l’annata non sembra per ora quella favorevole; crediamo però di poter affermare, a conferma del concetto appena espresso, che un Ferri Marini in campo avrebbe potuto "spaccare" la partita, cosa che hanno fatto gli avversari sul contropiede che invece il Sansepolcro non avrebbe dovuto subire.

Ha rimediato Essoussi, giocatore che alla vigilia dei 40 anni si sta rivelando ancora un "sempreverde", mentre il rapporto fra Longo e la porta continua a essere stregato. Intanto, con la speranza di recuperarne qualcuno, domenica prossima c’è la trasferta sul campo di un Poggibonsi che ad Altopascio ha dimostrato di essere vivo, ma prima incombe l’impegno della Coppa Italia con un’altra gara secca sul campo del Follonica Gavorrano domani alle 15. Per oggi era stata fissata la riunione dell’assemblea dei soci. Che quindi a ore arrivi alla presidenza il sostituto di Lacrimini?

Claudio Roselli