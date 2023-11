Serie d. Attacco in difficoltà e classifica da zona playout. La Castellanzese riporta a casa il bomber Chessa

CASTELLANZA (Varese)

SupeMario torna all’ovile. Colpo di mercato per la Castellanzese di Alberto Affetti che riporta in maglia neroverde "SuperMario" Chessa (nella foto) che nell’estate del 2022 era passato a sorpresa all’Arconatese a suon di soldi con un contratto pluristagionale. Oggi, dopo aver collezionato 26 presenze e 6 reti nella scorsa stagione, nel campionato attuale è sceso in campo solo in cinque occasioni, realizzando una rete contro la Pro Palazzolo, a causa di un infortunio che lo ha costretto a stare lontano dal terreno di gioco per diverse settimane. Classe 1993, Mario Chessa ha alle spalle una grande esperienza in Serie D, dove ha realizzato la bellezza di 136 reti, oltre che con Arconatese e Castellanzese, anche con Lecco, Pro Sesto ed Inveruno. Ad Arconate, capolista del girone B, si parla di rapporto non proprio idilliaco con mister Giovanni Livieri. Il ritorno in oroblù di Ferrandino qualche settimana fa aveva destato qualche sospetto ed oggi l’addio di Chessa ad Arconate è un dato di fatto. "La società, in ogni suo componente, auspica che Mario Chessa possa dare un grande contributo alla causa neroverde nell’attuale stagione – si legge nel comunicato della Castellanzese che annuncia il suo ritorno – L’allenatore Manuel Scalise può così contare su un altro attaccante esperto che va a rinforzare il reparto offensivo della squadra". Castellanzese che naviga in cattive acque in zona playout. L’attaccante potrebbe dare un contributo fondamentale.

Christian Sormani