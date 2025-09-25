Acquista il giornale
  4. Serie D: avvio sprint dei biancorossi che resistono alla reazione del Follonica Gavorrano e portano a casa un successo fondamentale. Simonti-gol, il colpaccio del Terranuova

Follonica Gavorrano 0 Terranuova 1 FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Matteucci, Marino, Maltoni, Bianchi (16’ st Remedi), Fremura (16’ st Maurizi), Proietti, Crasta, Mignani (1’ st...

di ANDREA CAPITANI
25 settembre 2025
Simonti festeggia la rete decisiva

Follonica Gavorrano

0

Terranuova

1

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Matteucci, Marino, Maltoni, Bianchi (16’ st Remedi), Fremura (16’ st Maurizi), Proietti, Crasta, Mignani (1’ st Bellini), Arrighi (16’ st Ferretti), Giordani.

All. Baiano.

TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti (16’ st Mannella), Degl’Innocenti, Ficini, Bargellini (12’ st Verdini), Ngom (26’ st Zhupa), Senzamici, Saltalamacchia (30’ st Cioce), Sesti, Sborgi (26’ st Fantoni), Marini.

All. Becattini.

Arbitro: Musumeci di Cassino.

Rete: 15’ Simonti.

FOLLONICA – Colpo esterno del Terranuova Traiana che sbanca il campo del Follonica Gavorrano con un gol nel primo tempo. La formazione di mister Becattini è stata abile a segnare in avvio, per poi difendersi con ordine, trovando inoltre la giornata super positiva del proprio portiere Pagnini, capace di parare tutto. La prima occasione è per gli ospiti, ci prova al 10’ Sborgi con un sinistro potente dal limite, Pacini è attento. Il Follonica Gavorrano risponde al 13’ con un tiro rasoterra dalla distanza ad opera di Arrighi.

Al quarto d’ora la Terranuova Traiana passa in vantaggio: gran traversone di Sesti dalla trequarti, Simonti al volo batte Pacini che non può far nulla. Il Follonica Gavorrano spinge e al 37’ colpisce una traversa su calcio d’angolo, con Bianchi che svetta sul cross di Proietti ma è sfortunato. Un minuto più tardi è bravissimo Pacini a parare sulla conclusione di Marini, smarcatosi di un avversario e presentatosi di fronte all’estremo difensore biancorossoblù.

Nella ripresa Baiano cambia alcune cose in formazione. Bellini è pericoloso al 6’ dopo un bello scambio con Giordani, Pagnini deve distendersi per evitare il gol del pari. Al 20’ il Follonica Gavorrano si distende in velocità: Maurizi trova Bellini ben appostato in area, Pagnini in tuffo salva sul colpo di testa a botta sicura del numero 7 biancorossoblù. Al 33’ Pagnini compie un autentico miracolo su Maurizi. Ancora una parata incredibile di Pagnini al 39’ sull’assedio del Follonica Gavorrano, questa volta su Bellini.

