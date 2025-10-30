Serie D. Barone e Tezzele per i titani
Il mercato del San Marino non si ferma mai. Ieri il club biancazzurro ha annunciato gli ingaggi di Stefano Barone e Matteo Tezzele. I due nuovi calciatori si sono trasferiti al club biancazzurro dopo aver sottoscritto un contratto che li legherà alla società sammarinese per la stagione in corso.
Barone, classe 2007, portiere, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara. Ha esordito in serie D con l’Igea Virtus collezionando 2 presenze da titolare. Tezzele, classe 2006, centrocampista, è cresciuto nelle giovanili del Milan collezionando 65 presenze tra Under 17 ed Under 18 oltre alle 2 in Youth League contro Newcastle e Bratislava.
"Due ragazzi cresciuti in club molto importanti – le parole del direttore sportivo Alessio Ferroni – Nonostante la giovane età hanno già grande personalità e sono sicuro che sapranno rendersi molto utili alla nostra causa".
I nuovi rinforzi hanno già raggiunto il gruppo squadra per mettersi a disposizione di mister Malgrati e del suo staff e saranno a disposizione per la prossima gara di campionato.
