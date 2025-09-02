Serie D: Belli risolve il test coi baby del Gubbio. Sansepolcro verso il debutto in campionato

Il countdown dice -5 all’inizio del campionato per il Sansepolcro in una Serie D che vede i bianconeri nelle vesti di veterani e allo stesso tempo di matricola della categoria. Dopo l’eliminazione per opera della Inter Sm Sammaurese, la squadra di Davide Ciampelli ha sostenuto un test amichevole nel pomeriggio di sabato scorso contro la rappresentativa Primavera del Gubbio, battuta per 1-0 da un rigore trasformato da Lorenzo Belli. Non è stata una partita dai ritmi sostenuti e la nota positiva concerne il recupero dell’ala Yuri Salis, impiegata per una buona mezzora, mentre rimane ancora ai box l’altra punta, Paolo Pasquali. Dunque, domenica prossima al Buitoni si comincia e il calendario ha messo di fronte il Sansepolcro a un’altra neopromossa, lo Scandicci di mister Mirko Taccola e dell’ex Luca Patata.

Anche i fiorentini sono stati eliminati nel turno preliminare della Coppa Italia dal Terranuova Traiana, che si è imposto ai rigori, ma si tratta pur sempre di una squadra che ha cambiato anch’essa molto dopo il trionfo nel girone B dell’Eccellenza toscana.