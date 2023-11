Serie D, Bencivenni rischia di perdere una preziosa pedina. La Sangiovannese in ansia per Lorenzoni. Accertamenti al ginocchio: si teme un lungo stop

SAN GIOVANNI

Si incrociano le dita per Samuele Lorenzoni. Il difensore della Sangiovannese, infatti, è uscito a una manciata di minuti dal termine della partita di domenica pareggiata con il Sansepolcro e, in queste ore, si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’esatta entità del suo infortunio al ginocchio. Non si possono, al momento, azzardare ipotesi certe ma non è da escludere che si tratti di una cosa grave come la rottura dei legamenti che, se confermata, priverebbe Bencivenni di un valido titolare per tutto il resto della stagione. Non appena l’arto si sgonfierà verrà fatta una valutazione più completa, sicuramente non sarà a disposizione per le prossime partite di campionato cominciando dalla trasferta di questa domenica a Gavorrano, contro una formazione che al momento non ha mai perso, e quella successiva con il Seravezza al Virgilio Fedini.

Due incontri sulla carta molto difficili, Rosseti e compagni sfideranno rispettivamente la quarta e la seconda forza di un torneo che, nelle parti nobili della graduatoria, se si esclude la Pianese che viaggia con un ritmo impressionante, vede racchiuse tante formazioni nel giro di pochissimi punti. Aldilà dell’avversario che si troverà di fronte, la Sangiovannese è comunque chiamata a fare punti per non aggravare la già propria deficitaria posizione. Peraltro, proprio in vista di domenica, in casa dei maremmani è arrivata nel pomeriggio di ieri la squalifica a carico del difensore Emilio Dierna, ex alla pari dell’attaccante Regoli, è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Massimo Bagiardi