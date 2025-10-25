Serie D: biancorossi attesi da una trasferta delicata. Terranuova a Foligno. Saltalamacchia rilancia

TERRANUOVA

"Sarà una partita molto dura perché il Foligno è una buona squadra, ma siamo sulle ali dell’entusiasmo e speriamo di fare un buon risultato". Mattia Saltalamacchia (nella foto) inquadra così la gara esterna che condurrà il Terranuova Traiana ad affrontare l’ottimo Foligno allo stadio comunale Enzo Blasone della città umbra. I biancorossi, con 10 punti all’attivo, si trovano adesso a metà classifica ed intendono consolidare la loro posizione nella corsa salvezza. La storica vittoria con il Prato ha fatto tirare una boccata d’ossigeno al club di piazza Coralli che si appresta ad affrontare la trasferta con il morale risollevato. "Sapevamo che la sfida con il Prato sarebbe stata una partita difficile – ha aggiunto Saltalamacchia analizzando la partita di domenica scorsa – ed eravamo consapevoli del fatto che avremmo dovuto affrontarla nel migliore dei modi, visto che si tratta di una squadra di tutto rispetto. Però siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento e ci siamo portati a casa la vittoria". Il centrocampista classe 2005 è approdato questa estate in riva al Ciuffenna dopo aver trascorso la passata stagione all’Aquila Montevarchi. Un colpo di mercato che porta la firma del direttore sportivo Donello Resti. È cresciuto nella Settignanese, poi si è trasferito alla Fiorentina, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili, fino ad arrivare in Under 18.

Nella stagione 2023-2024 è con il Pisa in Primavera 2. Ora veste la maglia della rosa guidata da Becattini, in un ambiente che giudica in linea con le proprie aspettative. "Fin dall’inizio mi sono sentito a casa – ha spiegato – ed ho trovato davvero un bel gruppo. Ci auguriamo di arrivare il prima possibile a tagliare il traguardo della salvezza. Grazie all’esperienza a Montevarchi della stagione passata mi sono trovato ad affrontare questo campionato di serie D con più sicurezza e sono felice di come è iniziata questa stagione". All’appuntamento di domani il gruppo si farà trovare al completo, a parte la giovane quota Santiago Benucci, che dovrà scontare una giornata di squalifica.

Francesco Tozzi