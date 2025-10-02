Serie d. Biancorossi, testa al Trestina. Vetrini: "Serve adattabilità»

Ieri i biancorossi hanno disputato la seduta di allenamento al "Palazzoli" in vista della trasferta di Città di Castello dove sabato affronteranno l’undici del Trestina di mister Calori.

"Il cammino del Grosseto in questo primo mese è stato abbastanza lineare – afferma Filippo Vetrini, direttore generale del Grifone –: forse ci manca un punto rispetto a quanto si è visto in campo. Un cammino un po’ a strappi a conferma che si tratta di una campionato assai difficile ed impegnativo dove nessuno regala niente a nessuno per cui bisogna lavorare sodo e rimboccarsi le maniche. La squadra dovrà abituarsi a giocare di spada, ma anche di fioretto a seconda delle esigenze che si presenteranno. Credo, infatti, che l’elemento fondamentale e che alla fine farà la differenza per raggiungere il traguardo sarà quello dell’adattamento della squadra alle situazioni che di domenica in domenica si presenteranno in campo. La classifica per ora rispecchia l’andamento scaturito dal campo e secondo anche le previsioni estive con la capolista Seravezza, il San Donato Tavarnelle, non proprio una sorpresa, il Siena, il Foligno ed il Grosseto, vale a dire le squadre candidate alla vittoria finale. Ci sono diverse squadre che possono ambire al vertice della graduatoria".

I biglietti per la gara di sabato sono disponibili da domani alle 19 al Bar Tripoli al prezzo di 10 euro. Nel giorno della gara nel settore ospiti il biglietto costerà tribuna 15 euro, gradinata 10 euro.