Serie D. Big-match a Seravezza. Camaiore per il riscatto

In Serie D (girone E) scocca oggi la 9ª giornata di campionato. Siamo a metà spaccata del girone d’andata. Giocano...

di SIMONE FERRO
26 ottobre 2025
Il nuovo terzo portiere del Seravezza Matteo Azioni, classe 2004 ex del Camaiore

In Serie D (girone E) scocca oggi la 9ª giornata di campionato. Siamo a metà spaccata del girone d’andata. Giocano in casa entrambe le versiliesi: una per dar continuità positiva, l’altra a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta interna col Montevarchi (dal 2-0 di vantaggio al 2-3 con rimonta subita in extremis).

Qui Seravezza. Oggi alle 14.30 al “Buon Riposo“ sarà partitissima fra i verdazzurri di Cristiano Masitto ed il Follonica Gavoranno di ’Ciccio’ Baiano: la terna designata è col fischietto Dumitrascu di Finale Emilia e con gli assistenti di linea baresi De Candia e Palermo. Il Seravezza è in salute (4 punti nelle ultime 2 gare) ma ha ancora fuori i soliti Luca Mosti, Mannelli, Delorié, Falteri. "L’errore più grande sarebbe guardare alla classifica – dice Masitto – in particolare gli ultimi cinque risultati della squadra che affrontiamo. Il Gavorrano ha una formazione che ha grandi potenzialità tecniche e giocatori di esperienza e qualità. Siamo giovani e potremmo cadere nell’errore, ma cercheremo di non farlo. Dobbiamo giocare secondo le nostre caratteristiche con grande rispetto per il nostro avversario. Abbiamo recuperato Marco Tognoni (che è in ballottaggio con Lepri, ndr) ma abbiamo alcuni elementi ancora indisponibili. Sappiamo di dover fare una grande partita. Sarà pericolosissima. Dobbiamo durar 98 minuti e non 45 o 60". Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini (C); 20 Pucci (’07), 28 Mannucci, 3 Bajic, 25 Pani; 21 Bedini, 8 Muhic, 5 Fabri; 27 Vanzulli (’06), 16 Fontanarosa (’06), 10 Lepri. All. Masitto.

Qui Camaiore. Al Comunale alle 14.30 arriva la temibile Orvietana del capocannoniere Caon, centravanti che attacca benissimo la profondità... e che è attenzionato anche da club di categoria superiore. Arbitrerà Boccuzzo di Reggio Calabria, coadiuvato da Prigigallo di Bari e Giaveno di Pinerolo. Nei bluamaranto (reduci da due sconfitte di fila) ancora out Bifini, Rolla e Velani. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Di Biagio; 2 Tavernini (’07), 6 Accorsini, 5 Diana (C), 3 Casani (’05) (Belli, ’05); 7 Luciani (’06), 4 Bigica, 8 Grilli (Marcucci); 10 Bongiorni; 9 Magazzù, 11 Camaiani (Raineri, ’05). All. Cristiani.

