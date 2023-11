Serie D: Bonura avrà a disposizione i due attaccanti. Tornano Essoussi e Ferri Marini. Scontro clou per il Sansepolcro

Spiragli di sereno sul Sansepolcro; o quantomeno, l’orizzonte sembra destinato a schiarirsi. Intanto, di positivo c’è stato il risultato di Poggibonsi, che sta a dimostrare come la squadra bianconera stia esprimendosi meglio in trasferta che in casa. Allo "Stefano Lotti", con tutte le assenze oramai note, il Sansepolcro ha sofferto nella fase iniziale (palo dei locali e bell’intervento di Guerri), poi però non è stato più a guardare: anzi, Bologna e Mariotti hanno fallito due limpide occasioni da rete, ragion per cui il pareggio è da considerare legittimo.

L’altro risvolto importante è il probabile recupero degli acciaccati: Bonura conta di poter avere a disposizione il duo d’attacco Ferri Marini-Essoussi e anche Martinelli, che già domenica scorsa era in panca. Tempi più lunghi, invece, per Borgo e assenza certa per Riccardo Brizzi, per il quale oggi si attende la conferma della squalifica. Come sempre più certa, a questo punto, diventa la rinuncia a Civilleri, i cui problemi muscolari sono evidenti.

Una soluzione in meno (due con Brizzi) per il centrocampo biturgense in vista di una partita della massima importanza, che diventa persino un crocevia di stagione: finora, il Sansepolcro è mancato proprio al Buitoni (un solo punto fra Figline, Trestina e Ponsacco), dove domenica prossima scenderà in campo l’ex "cenerentola" Real Forte Querceta, capace di ribaltare l’1-2 al 90’ con il 3-2 che ha steso il Montevarchi. I versiliesi si sono rinforzati e subito hanno riguadagnato un paio di posizioni, per cui il compito si complica ulteriormente. Non sfruttare al meglio altre opportunità fra le mura amiche comincerebbe a pesare, anche perché i successivi confronti con Ghiviborgo (fuori) e Pianese (di nuovo al Buitoni) sarebbero due autentici "crostini" e il campionato si avvia verso il giro di boa. C’è perciò da augurarsi che quella contro il Real Forte Querceta possa essere la partita della svolta.

Claudio Roselli