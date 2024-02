"Serie D: Brescia e Bergamo, gioie e dolori nel cammino stagionale"

Sta entrando sempre più nel vivo il cammino stagionale di una serie D che ha regalato agli appassionati un turno ricco di emozioni. Un discorso che vale per il girone B, che, complice il successo della Varesina con l’ex capolista Arconatese (che ha giocato una partita in meno), ha rilanciato in vetta il Caldiero. La ventottesima giornata si è divertita a mescolare gioie e dolori alle formazioni bresciane e bergamasche. Per quel che riguarda il duo targato Brescia, in effetti, da una parte c’è la delusione della Pro Palazzolo, che è caduta seccamente in casa del Brusaporto ed ha sciupato così una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta. Dall’altra, però, si pone il Desenzano, che con il tris inflitto alla pericolante Castellanzese si è nuovamente avvicinato alla zona play off.

Anche in terra orobica si affianca la bella vittoria del Villa Valle, oltre a quella già citata dei gialloblù di mister Brognoli, al passo falso della Virtus Ciserano, che non riesce a staccarsi dalla zona calda della classifica. È arrivato un punto e non il successo desiderato per Ponte S. Pietro e Real Calepina (impegnata con i cugini del Caravaggio). Un pareggio che impedisce il deciso balzo in avanti di cui le due pericolanti avrebbero bisogno.

Attenzione, però, al prossimo turno, che pone fin d’ora in grande evidenza il big-match Palazzolo-Piacenza. In chiave bresciana nel girone C Atletico Castegnato e Breno sono impegnate ad inseguire una salvezza che sembra divertirsi a sfuggire. I camuni, che domenica giocheranno a Portogruaro, sono riusciti a ritrovare nuovo slancio dalla vittoria con il fanalino di coda Virtus Bolzano, ma rimangono imprigionati nei play out, a sette lunghezze dalla salvezza diretta. Nonostante il pareggio interno con il temibile l’Este sta meglio la compagine franciacortina, che si trova a -4 dalla zona tranquilla, anche se il prossimo turno dovrà rendere visita al quotato Bassano.

Luca Marinoni