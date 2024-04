Serie D. Bruciante ko con Grosseto. Ma la Pianese resta prima

PIANESE

PIANESE: De Fazio, Remy (25’st Di Mino), Gagliardi, Miccoli (8’st Mastropietro), Lo Porto, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Mignani, Ledonne (33’st Falconi), Kouko (30’st Bramante). Panchina: Iurino, Monanni, Tognetti, Gamberi, Lulli. Allenatore Prosperi.

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Sacchini (33’st Violante), Sabelli, Marzierli, Rinaldini (21’st Davì), Riccobono (45’st Porcu), Macchi (27’st Fregoli), Romairone (27’st Russo), Saio, Grasso. Panchina: Sclano, Aprili, Simi, Nocciolini. Allenatore Malotti.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Spoletini-Anile).

Reti: 34’pt Grasso, 41’pt Mignani, 42’pt Macchi, 25’st Sabelli.

Note: Ammonizioni: Macchi, Kouko, Grasso, Simeoni, Marzierli, Lulli. Recuperi: 2 e 5. Espulso Grasso al 18’st.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese incappa in un ko pesante contro un ottimo Grosseto, che in classifica accorcia sul Siena. Il primo tempo era iniziato bene per i padroni di casa: travolgente azione della Pianese (12’) con Boccadamo che si invola sulla fascia destra. La palla che termina di poco a lato. poi cresce il Grosseto: bello scambio di Rinaldini con Riccobono al 26’ ma il tiro viene respinto da De Fazio. Al 34’ passa in vantaggio il Grosseto con Grasso: sponda del centravanti Marzierli per lo stesso Grasso che al secondo tentativo mette all’angolino sinistro di De Fazio, 1-0 ospite. Al 41’ pareggia la Pianese con un super gol di Mignani (foto): servito in area da Kouko il giovane centravanti si gira e calcia centrando la parte interna della traversa per l’1-1. Non passa nemmeno un minuto e il Grosseto si riporta in vantaggio con Macchi. La ripresa si apre con l’occasione per la Pianese (15’) con Kouko che entra in area e serve Di Martino che mette alto. Vicina alla terza rete due minuti dopo con Grasso che pennella per la testa di Marzierli e il suo colpo di testa sfiora il palo. Al 18’ maremmani in dieci per la seconda ammonizione a Grasso per atterramento su Ledonne. Gli ospiti al 25’ trovano terza rete con Sabelli che tira da venticinque metri fulmina De Fazio. Nel finale la Pianese non riesce ad approfittare della superiorità numerica e il Grosseto controlla.