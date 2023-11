Serie D. Buhali: "Carpi, non finirà come l’anno scorso»

CARPI

"Non andrà come l’anno scorso, questo Carpi se la giocherà lassù fino alla fine". Parola di Aimen Bouhali (foto), uno dei ’senatori’ del gruppo biancorosso, che con l’ingresso nel finale contro l’Aglianese ha messo insieme la presenza numero 44 della sua esperienza in biancorosso. Il Carpi cerca domenica a Castelmaggiore la terza vittoria di fila, cosa mai accaduta né quest’anno né in tutto il campionato scorso.

"Dobbiamo cercare il prima possibile la continuità che ci è mancata – le sue parole - sappiamo che chi avrà più continuità la spunterà. Questo è un campionato in cui è importante rimanere lì attaccati alla vetta, per poi giocarsi tutto nel finale. Sappiamo che i bonus sono finiti, soprattutto per noi che stiamo inseguendo. Le altre non mollano, a differenza delle prime partite in cui non si capiva chi poteva prendere il largo ora tute stanno vincendo". A Castelmaggiore il Carpi troverà come fu col Mezzolara un avversario in piena bagarre salvezza. "Penso a una gara simile a quella di Molinella – prosegue - forse su un campo in condizioni migliori. Ma sappiamo che non basterà solo il gioco, dovremo mettere in campo qualcos’altro che magari ci è mancato in qualche sconfitta. Serviranno più attitudine e cattiveria, solo abbinando questo atteggiamento al gioco possiamo fare strada". L’anno scorso proprio a metà novembre il Carpi di Bagatti, dopo un ottimo avvio, deragliò uscendo definitivamente di scena per la C. "Sono abbastanza positivo e fiducioso perché vedo una squadra che ha in mano il proprio destino – ribadisce - sappiamo che dipende da noi. Dopo quella settimana con un solo punto guardandoci in faccia nello spogliatoio, abbiamo capito che se pareggiamo il livello di agonismo con le altre squadre poi esce la nostra qualità. Senza abbandonare il nostro gioco". Bouhali è fra i centrocampisti più duttili della rosa biancorossa e fin qui ha giocato 11 gare fra campionato e coppa, di cui 3 da titolare, le prime due quando Mandelli era squalificato e la gara di Corticella con il passaggio al 3-5-2 poi subito abbandonato. "Tutti e 25 vorremmo giocare tutti i minuti di tutte le partite – conclude - ma abbiamo una rosa importante con un obiettivo importante e anche il singolo si deve fare anche indietro per un obiettivo comune, che è vincere il campionato. Sappiamo che chi sta giocando meno si dovrà far trovare pronto e mettere in difficoltà il mister nelle scelte". Dal campo. Prove tattiche per mister Serpini, che col rientro anche di Frison dovrebbe schierare la stessa squadra che ha battuto l’Aglianese.

Davide Setti