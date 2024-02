Serie D: buone indicazioni da Pistoia. Infortunio per Canessa. La Sangio vince il test. Rotondo e Caprio in gol

SAN GIOVANNI

Serie D ferma per la Viareggio Cup e la Sangiovannese, nella mattinata di ieri, ne ha approfittato per giocare a Pistoia un’amichevole contro gli arancioni locali. E’ finita 2-0 per i ragazzi di Rigucci che sono andati a segno nel primo tempo con Rotondo, su assist di Benucci autore di una bell’azione personale, e nella ripresa con il giovane Caprio che ha messo il sigillo definitivo alla partita. Questo l’11 schierato nel primo tempo: Barberini, Di Rienzo, Gianassi, Nannini, Antezza, Masetti, Baldesi, Romanelli, Rotondo, Benucci, Massai. La nota negativa delle ultime ore, però, riguarda l’infortunio alla mano occorso all’attaccante Canessa che, molto probabilmente, si dovrà sottoporre ad operazione i cui tempi di recupero sono tutti da stabilire.

Domani si farà visitare da un professionista e solo dopo ne sapremo di più. Una sorta di maledizione che sta colpendo il reparto offensivo che, nel corso di queste settimane, ha dapprima perso Benucci e, a seguire, Cicarevic e anche il 25enne livornese. Ora due giorni di stop e ripresa martedì degli allenamenti per preparare la trasferta di domenica prossima a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato.