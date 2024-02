Serie D. Calanca nella storia, fra i centenari del Carpi

CARPI

Domenica Alessandro Calanca si prepara a fare il suo ingresso nel ristretto club dei ’centenari’ della storia del Carpi. Il difensore di Campogalliano giocando col Corticella toccherà quota 100 presenze in questi tre campionati di Serie D vissuti con la fascia al braccio, con uno score di tutto rispetto che ad oggi al fianco delle 99 ’caps’ mette anche 10 reti e 4 assist. Arrivato nel gruppo ex Correggese con la nascita dell’Athletic, Calanca ha giocato fra campionato, playoff e Coppa Italia 35 gare con 6 gol e 2 assist il primo anno, 40 partite con 3 reti e 2 assist nella stagione scorsa cui vanno aggiunti i 24 gettoni con un gol di questo campionato. Un percorso di crescita personale (abbinato alla laurea magistrale ottenuta a gennaio 2023 in Analisi e Consulenza e Gestione Finanziaria) che lo mette nel gruppone a tre cifre guidato dall’inarrivabile Claudio Pressich 329 presenze) che domina un podio completato da Aurelio Dotti (282) e Giancarlo Magnani (254).

d.s.