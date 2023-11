SERIE D. Calori studia il derby. Al Brilli Peri arriva un Livorno in ripresa

Si avvicina il derby con il Livorno, una delle sfide più sentite dalla tifoseria, seconda solo per importanza a quella con la Sangio. La gara di dopodomani al Brilli Peri, con inizio alle 14.30, rinverdirà un legame storico tra i colori rossoblù e amaranto, impersonato nel tempo da molti ex sull’uno e l’altro fronte come Costanzo Balleri, già calciatore dell’Inter di Herrera e tornato da atleta e da tecnico a Montevarchi. I labronici sono tra le favorite per la promozione in Lega Pro e approderanno al Comunale seguiti da un gran numero di sostenitori. A proposito, la Curva Nord (500 spettatori) sarà riservata esclusivamente ai supporter residenti nelle province di Livorno e Pisa e i biglietti, in quel settore al costo di 12 euro, con riduzioni specifiche a 7 per under 18, over 70 e persone con diverse abilità, dovranno essere acquistati online sul circuito ciaotickets. Una novità di rilievo riguarda gli sportivi locali e i non residenti nelle province di Livorno e Pisa. Ai punti vendita si aggiunge la sede sociale dell’Aquila in via Gramsci che sarà aperta dalle 12.30 alle 14.15 domenica. Sul piano tecnico la settimana di preparazione dei ragazzi di Simone Calori (nella foto) è stata intensa con la consapevolezza di dover affrontare una corazzata.

Giustino Bonci