Serie D. Camaiore senza punte. A Grosseto sarà dura

Gli strascichi lasciati dalla partita di mercoledì sono pesanti per il Camaiore, avendo ripercussioni forti sull’attacco. Dopo la sconfitta 2-1 nell’infra-settimanale col San Donato (dove i bluamaranto hanno pagato caro il brutto primo tempo) la stangata è arrivata intanto con la salata multa di mille euro che la società di Pardini deve pagare "per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto espressioni offensive e irriguardose nei confronti della terna arbitrale" (questa la motivazione del giudice sportivo di Serie D).

Poi ci sono state le due giornate di squalifica comminate a Kthella... che si aggiungono alle tre che ancora deve finire di scontare il centravanti titolare Bifini (che fu espulso sabato scorso a Foligno). Dunque il Camaiore sarà senza Kthella e Bifini non solo oggi nella proibitiva trasferta a Grosseto ma pure domenica prossima nel derby col Seravezza... che, salvo imprevisti, dovrebbe rivedere il ritorno sul campo del Comunale di Camaiore dopo il profondo intervento di restyling sul manto erboso. La cosa che balza all’occhio di questo avvio di campionato del Camaiore sono le troppe espulsioni: già 3 in 4 giornate (alla prima ci fu il doppio giallo al centrocampista Marcucci nella sconfitta 5-0 a Ghivizzano). Mercoledì poi è dovuto uscire subito la mezzapunta Magazzù che resta in forte dubbio per oggi a Grosseto. Allo “Zecchini“ fischierà Ismail di Rovereto, assistito da Perri di Lamezia Terme e da Felis di Torino. Nei maremmani c’è il grande ex, camaiorese doc, Lorenzo Benedetti. Mentre non c’è più capitan Cretella che venerdì ha rescisso il proprio contratto, non trovando spazio nell’undici di Indiani.

"Affrontiamo la squadra più forte del girone e tra le più forti in assoluto di tutta la Serie D nazionale – dice il tecnico Pietro Cristiani – noi ci arriviamo un po’ arrabbiati per ciò che ci è successo mercoledì". Potrebbe essere tenuto a riposo capitan Diana.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Di Biagio; 5 Casani (’05), 6 Accorsini, 3 Belli (’05); 2 Tavernini (’07), 8 Grilli, 4 Bigica, 11 Raineri (’05); 7 Luciani (’06); 9 Camaiani, 10 Bongiorni (C).