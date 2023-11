SERIE D. Campobasso-Fosso, aperta la prevendita

Salta un’altra panchina nel girone F di Serie D. Dopo l’addio di Marco Scorsini al Fano, è arrivato anche quello di Claudio Pascucci al Tivoli che nelle ultime 4 partite ha incamerato 4 sconfitte. L’ultima vittoria risale al 22 ottobre contro L’Aquila. Aperta la prevendita per la dodicesima giornata di campionato di Serie D girone F Campobasso FC – Forsempronese che si disputerà domenica 19 novembre 2023 alle ore 14,30 all’Avicor Stadium Selvapiana. Questi i prezzi dei tagliandi: Curva Nord Michele Scorrano 9€ (ridotto U18 5€), Tribuna Guido Biondi 14€ (ridotto donne e over 65 10€, ridotto U18 5€), Tribune Gino Scasserra e Vincenzo Cosco 20€ (ridotto donne e over 65 14€, U18 5€), Tribuna Antonio Molinari 40€ (ridotto U18 9€), Curva sud ospiti 9€ (ridotto donne e U18 5€). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 6 anni.