Serie d. Cardinali al timone nel Sansepolcro che gioca col Cenaia

SANSEPOLCRO

Come era nelle previsioni, il tecnico Andrea Bricca è stato squalificato e quindi a seguire dalla panchina il Sansepolcro sarà domani l’allenatore in seconda, Stefano Cardinali. Un turno di stop per Bricca ed è stata la decisione più giusta, per la protesta sulla mancata concessione di una situazione di vantaggio, ma senza che avesse pronunciato alcuna parola offensiva a indirizzo dell’arbitro.

La preoccupazione principale riguarda tuttavia la gara di Cenaia, che riveste a questo punto un valore molto elevato anche perché si tratta di uno scontro diretto e su un campo dalle dimensioni al minimo regolamentare. Il Cenaia gioca con il 3-5-2, né vi sono motivi per pensare che possano cambiare qualcosa nella sfida contro i bianconeri: ad accomunare le due squadre, il fatto di aver preso entrambe qualche gol di troppo, quindi significa che i pisani possono concedere qualcosa, anche se hanno dalla loro la tenacia con la quale si battono fino in fondo.

E’ una componente della quale il Sansepolcro dovrà tener conto, perché i locali proveranno ad attaccare fin da subito; a tenere più tranquilli Bricca e Cardinali il fatto che, salvo sorprese, tutti gli effettivi saranno disponibili. Nessuno squalificato e infermeria vuota: ciò significa, quindi, che l’unico dubbio sarà legato alla formazione e agli undici che scenderanno in campo all’inizio.

C.R.