Serie D. Carpi, a Castelmaggiore è pareggite. Quando Bagatti jr ’esonerò’ il padre

Quella di domenica sarà la terza volta nella storia per il Carpi a Castelmaggiore, sul campo del Progresso, dove i biancorossi hanno sempre pareggiato. Finì 1-1 nella gara di 63 anni fa (febbraio ’60) nell’allora Prima categoria Emilia (l’attuale Eccellenza) e 1-1 anche due anni fa a ottobre 2021, una gara che ebbe un’eco mediatica in tutta Italia. Quel pareggio all’ottava giornata costò infatti la panchina a mister Massimo Bagatti (in foto 12 punti conquistati e -10 dalla vetta del Rimini) dopo che il figlio Niccolò aveva portato avanti i bolognesi, raggiunti dalla rete di Villanova a 10’ dalla fine. La notizia dell’esonero del padre a 48 ore dalla rete subita dal figlio venne ripresa da tutti i media nazionali, anche perché il tecnico fiumalbino aveva rivelato come il figlio si fosse messo a piangere a fine gara dopo la rete davanti agli spogliatoi. Quel Carpi poi venne affidato a Gallicchio che rimase in sella per 8 gare prima di lasciare il posto a Togni, poi rimpiazzato dal Bagatti-bis.

Dal campo. Mister Serpini può contare sul gruppo quasi al completo, tranne i lungodegenti Viti (atteso nelle prossime settimane e pronto da dicembre a rimettersi a dispisizione) e Maini. Anche Frison è a pieno regime in gruppo e sarà convocabile per domenica, col tecnico che potrebbe confermare per la terza gara di fila la formazione che ha battuto Mezzolara e Aglianese: in attacco a Larhrib alle spalle di Sall e Saporetti.

Tifosi. I tagliandi per la sfida di Castelmaggiore saranno acquistabili allo stadio nel giorno della gara: posto unico a 10 euro.

Davide Setti