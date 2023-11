Serie d. Carpi e i clean sheet che non ti aspetti, piace la punta D’Este

Le ultime due gare di fila senza subire gol sono un piccolo record stagionale per il Carpi, che comunque con 16 reti incassate fin qui in 12 gare vanta il peggior score difensivo fra le prime 7 della classe. Proprio la difesa è il reparto che fin qui mister Serpini (foto) ha cambiato di meno da quando alla 3^ giornata Maini si è infortunato ai legamenti del ginocchio riducendo al minimo le alternative. A parte il portiere, l’unico slot che è cambiato è quello di destra dove Tcheuna e Verza si sono alternati trovando anche 2 reti a testa, mentre nelle altre tre posizioni i due centrali Rossini, Calanca e l’esterno a sinistra Cecotti hanno giocato tutte le ultime 9 giornate, con la sola variazione della difesa a tre con l’ingresso di Frison a Corticella. Non è dunque questione di uomini (Laamane e Sabattini sono fuori dai radar da inizio anno) il recente cambio di rotta col doppio clean sheet contro Mezzolara e Aglianese, ma di atteggiamento e di ’testa’, con un differente aiuto da parte del resto della squadra che ha permesso una maggiore protezione.

Giudice. Nel Progresso squalificato l’esterno sinistro 2004 Baccolini, nel Carpi Cecotti primo biancorosso in diffida.

Mercato. Da monitorare la posizione di Nicholas D’Este, ariete classe ’96 del San Marino autore di 6 reti fin qui. In pole il Ravenna, ma anche il Carpi è alla finestra per capire se il Victor possa aprire alla sua cessione.

Davide Setti