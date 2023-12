Serie D. Carpi, idea Zucchini per la difesa. È ufficiale l’addio di Quarena

CARPI

Davide Peschieri ha svolto ieri il primo allenamento col Carpi. Il portiere classe 2004 arrivato in prova dopo essersi svincolato dall’Acireale resterà nel gruppo biancorosso almeno fino a venerdì, poi si deciderà se tesserarlo o meno. Col possibile rientro di Viti dall’infortunio in tempo per sabato con l’Imolese, la vera priorità è quella di mettere dentro un centrale difensivo visto che Rossini e Frison, oltre a Maini, sono certamente fuori per la sfida con i rossoblù bolognesi. Dal bresciano radiomercato ha accostato al Carpi il nome di Gianluca Zucchini (foto), centrale classe ’95 nato a Modena che nella prima parte di stagione ha messo insieme 12 gettoni segnando un gol col Desenzano, sempre in D. Un giocatore di fisico e anche di esperienza, visto che vanta alle spalle oltre 180 gettoni in D (Ciliverghe, Trento, Montebelluna, Campodarsego, Pdha e Derthona prima di Desenzano), oltre a uno in B e 6 in Lega Pro fra Modena – dove è cresciuto nel settore giovanile – e Reggiana. Su di lui ci sono le attenzioni anche di Ravenna e Imolese. Intanto, come anticipato ieri, ha salutato il gruppo Andrea Quarena, centrocampista 2003 che quest’anno ha avuto poco spazio: per lui appena 5 subentri e in tutto 56’ giocati prima di far rientro a titolo definitivo al Real Calepina.

Le altre. Occhio all’evoluzione della situazione di Alberto Formato a Lentigione: l’attaccante, appena rientrato da un infortunio, potrebbe lasciare il club reggiano, diventando così la vera ’mina vagante’ del mercato. Ieri il Prato dopo Marangon e Mobilio ha salutato anche Tedesco: l’attaccante, sondato anche dal Carpi, è diretto al Santa Maria Cilento (Serie D girone ’H’). In entrata invece veste la maglia dei lanieri il centrocampista Youssef Sadek (‘99) ex Corticella, che quest’anno ha giocato 11 gare all’Imolese. Il Ravenna pensa a un attaccante, Cherif Diallo della Clivense, ex Prato e Correggese.

Giudice. Ieri il Giudice ha omologato il successo per 1-0 del Lentigione sul campo del Borgo San Donnino che aveva fatto ricorso per l’irregolare battuta del calcio rigore decisivo di Nanni. Ma l’arbitro non ha ammesso l’errore tecnico e così l’1-0 è stato omologato. Questa la nuova classifica: Ravenna 30, San Marino 29, Lentigione e Corticella 27, Pistoiese 26, Forlì 25, Carpi e Imolese 24, Fanfulla 21, Aglianese 20, Sant’Angelo e Prato 19, Sammaurese 18, Progresso e Sangiuliano 16, Mezzolara 12, Borgo * e Certaldo 10.

Davide Setti