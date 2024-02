Serie D. Carpi, la panchina non incide. Sono solo due i gol dei sostituti

CARPI

"Un mese fa queste gare le avremmo perse". È un pensiero comune quello in casa Carpi dopo l’1-1 pieno di rimpianti di San Marino con cui i biancorossi hanno allungato a 5 la striscia di gare utili, restando a -3 dalla vetta pur perdendo il 2° posto. La sfida di Acquaviva è stata simile ad altre trasferte (vedi Castelmaggiore, Forlì e Prato) in cui a differenza di domenica la squadra di Serpini ha dominato, sprecato ed è stata poi alla fine sconfitta, ma questa volta è arrivato un pari di sostanza nel primo di 4 scontri decisivi per la corsa alla Lega Pro. C’è però un dato che è emerso anche a San Marino: i cambi dalla panchina, ora che la rosa è tornata a essere lunga, non stanno facendo la differenza. Un dato? Il Carpi è il miglior attacco del girone con 46 reti in 24 gare (quasi 2 di media), ma fin qui i subentrati hanno segnato appena 2 reti, quella di Arrondini un girone fa con il San Marino in casa nel 3-1 e quella due gare dopo di Sall nel 2-2 casalingo col Sangiuliano. Da quasi un girone la panchina non sa più fare la differenza e su questo mister Serpini esige un cambio di passo immediato. Intanto ieri è saltata l’ennesima panchina: il Borgo San Donnino penultimo ha esonerato mister Vangioni e il ds Barbieri, affidando la squadra a Gianluca Baratta, ex Borgo e fidentino doc.

In foto: l’esultanza di Cortesi.

d.s.